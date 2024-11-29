عودة النازحين إلى الهرمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار

بدأ سكان مدينة الهرمل اللبنانية العودة إلى منازلهم إثر إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما نزح أكثر من 80% منهم إلى سوريا وشمال لبنان ومناطق أخرى خلال الأسابيع الماضية جراء القصف الإسرائيلي.

وتُظهر كاميرا الجزيرة آثار الدمار الواضحة في المدينة التي تبعد عدة كيلومترات قليلة عن الحدود السورية، حيث تعرضت المنازل لقصف مباشر.

وتكتسب المدينة، التي تعد من الحاضنات الشعبية الأساسية لحزب الله، أهمية إستراتيجية بموقعها الجغرافي، كما تعرضت البلدات المحيطة بها والمتاخمة للحدود السورية لعشرات الغارات خلال المواجهات الأخيرة.

تقرير: كاترين حنا