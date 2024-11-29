بدء إزالة آثار القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت

شرعت السلطات اللبنانية في تقييم حجم الدمار وإعادة فتح الطرق بالضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعرضت لأكثر من 350 غارة إسرائيلية خلال الشهرين الماضيين، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأظهرت كاميرا الجزيرة آثار الدمار جلية في منطقة حارة حريك، حيث دُمرت مجموعة من المباني السكنية بشكل كامل، وخلّفت الغارات الإسرائيلية حفرا عميقة وأضرارا واسعة في المباني المحيطة.

وتواجه الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة في عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام، حيث تتركز الجهود حاليا على إجراء المسوحات الميدانية وإعادة فتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساسية، قبل البدء في عمليات رفع الأنقاض وإصلاح المباني المتضررة وإعادة إعمار المباني المدمرة بالكامل.

تقرير: جوني طانيوس