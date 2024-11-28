مراسل الجزيرة يوقف البث بعد رصاص إسرائيلي تحذيري بالخيام

رصدت كاميرا الجزيرة الأضرار وحجم الدمار في بلدة الخيام جنوبي لبنان، إثر المعارك البرية الضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، والغارات الإسرائيلية المكثفة وتفجير منازل كثيرة في أحياء مختلفة.

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واضطر مراسل الجزيرة إيهاب العقدي لإنهاء البث بسبب إطلاق الجنود الإسرائيليين رصاصا تحذيريا باتجاه المواطنين اللبنانيين الذين يحاولون التحرك في بلدة الخيام بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة