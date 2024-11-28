مدة الفيديو 02 minutes 32 seconds
مراسل الجزيرة يوقف البث بعد رصاص إسرائيلي تحذيري بالخيام
رصدت كاميرا الجزيرة الأضرار وحجم الدمار في بلدة الخيام جنوبي لبنان، إثر المعارك البرية الضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، والغارات الإسرائيلية المكثفة وتفجير منازل كثيرة في أحياء مختلفة.
واضطر مراسل الجزيرة إيهاب العقدي لإنهاء البث بسبب إطلاق الجنود الإسرائيليين رصاصا تحذيريا باتجاه المواطنين اللبنانيين الذين يحاولون التحرك في بلدة الخيام بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
28/11/2024
المصدر : الجزيرة