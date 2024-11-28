قوافل الجيش اللبناني تصل مرجعيون وسط هتافات الترحيب

أظهرت صور عرضتها قناة الجزيرة وصول وحدات الجيش اللبناني إلى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية، وسط هتافات الترحيب.

المصدر : الجزيرة