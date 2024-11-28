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قوافل الجيش اللبناني تصل مرجعيون وسط هتافات الترحيب

أظهرت صور عرضتها قناة الجزيرة وصول وحدات الجيش اللبناني إلى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية، وسط هتافات الترحيب.
28/11/2024
المصدر : الجزيرة