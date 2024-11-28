"رحماء بينهم" حملة لتعزيز السلم الأهلي في القدس

أطلقت محافظة القدس في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حملة لتعزيز السلم الأهلي تحت شعار “رحماء بينهم”، وتستمر على مدى شهر.

وقال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي -للجزيرة نت- إن تزايد العنف وظاهرة أخذ الحقوق باليد والاعتداءات دوافع وراء الحملة، مشيرا إلى مقتل 59 مقدسيا منذ 2019، فضلا عن حرق وتدمير 60 عقارا نتيجة ذلك.

وأضاف أن الحملة تستهدف بشكل أوسع ضواحي القدس المعزولة عن المدينة بالجدار، وتنفذ الحملة عبر وسائط متعددة وفي اتجاهات متنوعة: وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية، المساجد، المدارس، البلديات، اللقاءات في المؤسسات ودواوين العشائر.