القدس.. 300 مشارك في مسابقة لسرد القرآن الكريم

شارك نحو 300 طالب وطالبة من جامعة القدس في مبادرة “صفوة القدس” لسرد القرآن الكريم، التي نظمها ملتقى القرآن الكريم في الجامعة.

وقال محمد حسني -وهو أحد المشرفين على المبادرة- إنها الأولى من نوعها في جامعة القدس وتدرجت في 5 مستويات، حسب عدد الأجزاء التي يحفظها الطالب.

في حين قال رئيس لجنة ملتقى القرآن الكريم محمد يوسف دوفش إن المبادرة راعت التفاوت في الحفظ، وتركت للطلبة اختيار الأجزاء التي يرغبون في تسميعها، بدءا من جزء واحد وحتى القرآن كاملا.

بدوره، أشار الأستاذ الدكتور عروة صبري، عميد كليتي "القرآن والدراسات الإسلامية" و"الدعوة وأصول الدين" في جامعة القدس، إلى مشاركة نحو 300 طالب وطالبة على مستوى الجامعة في السرد. وأوضح أن الهدف تشجيع طلبة الجامعة على حفظ القرآن الكريم.