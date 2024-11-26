علم وتربية.. تجربة واعظ مقدسي في رحاب الأقصى

منذ أكثر من 3 أعوام يواظب الشاب المقدسي عبد الرحمن مريش على عقد حلقات علم بالمسجد الأقصى تستهدف بشكل خاص الأطفال، وتتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية ومكارم الأخلاق.

يقول مريش للجزيرة نت إن شعوره بوجود فراغ لدى الجيل الجديد من الأطفال في القدس وتراجع الالتزام الديني جعله يفكر في طريقة لإرشادهم وتوجيههم من خلال عمل فردي تطوعي، فبدأ بتعليمهم بعض الأحكام الشرعية وحفظ القرآن الكريم وشرحه وتفسيره.

وفي خلاصة تجربته، أشار المعلم الفلسطيني إلى تعلق الأطفال بحلقات العلم وحرصهم على حضورها داخل الأقصى، مشيرا إلى أنهم احتجوا عليه ذات مرة عندما أراد أن يتوقف عن دروسه لضيق وقته.