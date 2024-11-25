شاهد.. سرايا القدس تقصف كفار غزة وغلافها بالصواريخ

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقاطع فيديو توثق عملية قصف نفذها عناصرها بالصواريخ في منطقتي كفار غزة وغلافها، في مشهد يعكس استمرار المواجهة العسكرية في معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد المصورة تفاصيل دقيقة للعملية العسكرية، حيث قام مقاتلو السرايا بعملية إعداد متكاملة للصواريخ، شملت تجهيز منصات الإطلاق وتركيبها بدقة، في خطوات متتالية عكست مستوى التنظيم العسكري للحركة.

وفي رسالة تحدٍ واضحة للاحتلال الإسرائيلي، ظهر أحد عناصر السرايا في المقطع المصور مؤكدا أن عمليات الاغتيال وطول أمد الحرب لن تثنيا المقاومة عن مواصلة القتال، مشددا على استعدادهم للاستمرار في المعركة "ولو على حجر ذبحنا"، في إشارة إلى الإصرار على المقاومة رغم محدودية الإمكانيات.

واختتم الفيديو بمشاهد للرشقات الصاروخية وهي تنطلق نحو أهدافها المحددة.