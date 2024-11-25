القدس.. نادي سلوان الرياضي مهدد بالمصادرة

يواجه نادي سلوان الرياضي في مدينة المحتلة القدس أخطارا حقيقية، بعد إبلاغ سلطات الاحتلال إدارته بضرورة تسديد ضرائب باهظة، وسط تحذيرات من أن عدم السداد قد يؤدي إلى الاستيلاء على مقر النادي وبيعه.

وتطالب بلدية الاحتلال النادي، الذي تأسس عام 1995، أي قبل احتلال شرقي القدس، بدفع مبلغ يعادل 270 ألف دولار وهي ضريبة "الأرنونا" -أو ضريبة المسقوفات- التي تلاحق المقدسيين على أملاكهم في المدينة المحتلة.

ويقدم نادي سلوان -الذي أقيم على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع- الخدمات التعليمية والترفيهية والثقافية لمئات الأطفال الفلسطينيين، وما زال يحافظ على هويته المقدسية منذ نحو 60 عاما، رغم وجود مشاريع منافسة يغذيها الاحتلال.

وقال رئيس النادي أحمد الغول -للجزيرة نت- إن المساعي مستمرة لحماية العقار، إذ تجري الاتصالات مع رجال أعمال فلسطينيين بالقدس للمشاركة في هذه الحماية.

ويطالب الغول السلطة الفلسطينية بالوقوف ضد الهجمة التي يعيشها النادي، والتي قد تؤدي لإغلاقه وإنهاء مسيرته، ويستدرك أن كل هذه الإجراءات لن تثنيهم عن إكمال مسيرة النادي.