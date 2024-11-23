مدة الفيديو 01 minutes 07 seconds
القسام تنفذ عملية مركبة ضد جنود وآليات الاحتلال برفح
أعلنت كتائب القسام تنفيذها عملية مركبة ضد جنود وآليات جيش الاحتلال قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أوقعت خلالها عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وتضمنت عملية القسام قنص 4 جنود ببندقية الغول، مؤكدة مقتل اثنين منهم، كما تم استهداف دبابة "ميركافا "جاءت لنجدة الجنود بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها.
وأضافت القسام أنه في العملية نفسها تقدمت جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة فاستهدفها مقاتلوها بقذيفة الياسين 105، فيما هبطت مروحيات إسرائيلية للإجلاء.
تقرير: نسيبة موسى
23/11/2024
المصدر : الجزيرة