تغريم مقدسي بذريعة مساسه بمشاعر الأموات في مقبرة وهمية

فوجئ المواطن المقدسي شادي سُمرين بتلقيه بلاغا بتغريمه مبلغا باهظا مخالفة على ركن سيارته في مقبرة، وهو ما ترتب عليه مساس بحرمة المقبرة ومشاعر الأموات المزعومين.

الواقعة تتعلق بالمقدسي شادي سُمرين من سكان حي وادي الربابة في بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى في القدس المحتلة، إذ تلقى ظرفا بريديا يحتوي على ملفات دعوى قضائية له ولزوجته بتغريمهما 50 ألف شيكل (نحو 13 ألف دولار).

والسبب هو ركن مركبة العائلة في أرض تم الاستيلاء عليها من أصحابها المقدسيين، أما الغرابة فهي كون المقبرة وهمية وليس فيها أموات إنما شواخص وهمية جلبها الاحتلال منذ سنوات، كما أن زوجته لا تملك مركبة ولم تتعلم السياقة.

ويقول سمرين إنه يسكن في منزله قبل قيام دولة الاحتلال، موضحا أن المخالفات تهدف إلى التضييق على القاطنين الفلسطينيين وترحيلهم من بلدهم.

وأضاف أن سياسة الاحتلال تتعمد "فرض مخالفات كبيرة ومراكمتها ثم حجز الأملاك والتهديد بإخلائها"، متعهدا بالصمود والبقاء في القدس.