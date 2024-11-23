استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات

استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

المصدر : الجزيرة