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استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات

استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
23/11/2024
المصدر : الجزيرة