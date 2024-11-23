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مدة الفيديو 01 minutes 12 seconds
01:12
استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات
استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
23/11/2024
المصدر : الجزيرة