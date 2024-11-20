شاهد.. حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية بالمسيرات والصواريخ

بث حزب الله مشاهد قال إنها توثق قصف مقاتليه قاعدة شراغا العسكرية الإسرائيلية الواقعة بين عكا ونهاريا شمال إسرائيل، مستخدما طائرات مسيرة انقضاضية وصواريخ.

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وأظهرت المشاهد المصورة لحظة إطلاق الصواريخ باتجاه القاعدة التي تعد المقر الرئيسي والإداري للواء غولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما وثقت كاميرات المستوطنين المجاورة للقاعدة لحظة إصابة الطائرات المسيرة والصواريخ لأهدافها داخل القاعدة العسكرية، وآثار الضربات التي خلفتها.

المصدر : الجزيرة