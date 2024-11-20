فيديوغراف.. كيف تتصرف إذا اعتُقل طفلك بالقدس؟

تعرض الجزيرة نت في هذا الفيديو لأولياء الأمور والمهتمين بعض الإجراءات الواجب اتخاذها، إذا اعتُقل أحد الأطفال بمدينة القدس، وفق توصيات مركز مدى الإبداعي.

القدس المحتلة- تفيد معطيات نشرتها لجنة أهالي الأسرى في القدس بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يحل اليوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بتسجيل 2400 حالة اعتقال من قبل قوات الاحتلال في المدينة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وتضيف أن من يبن المعتقلين 350 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، بالإضافة لـ35 طفلا دون سن الـ12، تعرضوا لانتهاكات واسعة من لحظة الاعتقال وحتى لحظة الإفراج وما بعدها بانتهاج سياسة الحبس المنزلي.

في هذا الفيديو نعرض للمهتمين بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل ذوي الأطفال إذا اعتُقل أحد أبنائهم، وفق توصيات مركز مدى الإبداعي بالقدس، من بينها: طلب مذكرتي الاعتقال والتفتيش، معرفة مكان التحقيق، حقوق الأسرة في أثناء التحقيق، طلب الاستشارة القانونية، إضافة إلى حقوق الطفل في أثناء التحقيق وغيرها.