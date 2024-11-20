استشهاد أحد أفراد طواقم الدفاع المدني بعد قصف إسرائيلي لغزة

استشهد 12 فلسطينيا، وفُقد أكثر من 10، إثر استهداف جيش الاحتلال منزلا لعائلة جودة بشارع غزة القديم بجباليا البلد شمال غزة.

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كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا لعائلة غبون في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين بينهم أطفال. هذا واستشهد أحد أفراد طواقم الدفاع المدني وأصيب آخرون بعد قصف إسرائيلي آخر استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة. تقرير: أنس الشريف

المصدر : الجزيرة