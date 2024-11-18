مخطط لاجتثاث الوجود الفلسطيني بحي البستان في القدس

قال ناشط مقدسي إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاجتثاث الوجود الفلسطيني في حي البستان ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة بهدف تحويل الأرض إلى حدائق توراتية.

وأضاف عضو لجنة حي البستان ببلدة سلوان عبد الكريم أبو سنينة أن "سقوط راية حي البستان تعني سقوطا مرحليا لقضية القدس".

ومن قمة وادي الربابة المطلة على الحي، دعا أبو سنينة -في حديث للجزيرة نت- إلى تحرك جماهيري ودبلوماسي عاجل لحماية الحي من عمليات الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال، مضيفا أن "راية البستان يجب ألا تسقط".

وفق الناشط المقدسي، يسكن في الحي نحو 1550 مقدسي في نحو 120 مسكنا، يتهددها الهدم منذ عام 2002.

والأسبوع الماضي هدمت قوات الاحتلال خيمة كان سكان حي البستان قد أقاموها احتجاجا على قرارات الهدم ولاستقبال المتضامنين.

وحسب معطيات للأمم المتحدة، هدم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 183 منشأة ومنزلا بالقدس، منها 33 في بلدة سلوان.