فيديوغراف.. انتهاكات الاحتلال بالقدس في عام الحرب

أعلنت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، الحصيلة الإجمالية لأبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالمحافظة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت المحافظة، في معطيات نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، إن حصيلة الشهداء بلغت 78، في حين أصيب 248 بالرصاص الحي والمطاطي في القدس وأحيائها وبلداتها ومخيماتها.

وذكرت أن 50 ألفا و475 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في عام الحرب.

وأشارت المحافظة إلى أن 1791 من أبناء القدس تعرضوا للاعتقال، وأصدرت محاكم الاحتلال 365 حكما بالسجن الفعلي، إضافة إلى صدور 101 أمر حبس منزلي، و112 قرار إبعاد عن القدس.

وذكرت المحافظة أن الاحتلال نفذ 340 عملية هدم بها، في حين أعلنت دوائر الاحتلال عن 17 مشروعا استيطانيا جديدا.