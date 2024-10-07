صرخات لا تسعها نشرات الأخبار: قصص الصمود في غزة

شكّل هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نقطة تحول أسقطت الرواية الإسرائيلية، التي هيمنت لأكثر من 70 عاما.

وفي المقابل، سارعت وسائل إعلام غربية إلى ترديد مزاعم مضللة، محاولة ربط كفاح الفلسطينيين بجرائم لم يرتكبوها، وفق تقرير بثته الجزيرة للإعلامي ماجد عبد الهادي.

وفي خضم هذه الأحداث، انكشفت مساحات التخاذل وصفقات التطبيع السرية بين إسرائيل وبعض الدول العربية، ووقفت القوى الغربية خلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حربه على غزة، مزودة إياه بالأسلحة الفتاكة، ومتجاهلة صرخات الضحايا وهتافات المتضامنين في شوارع عواصمها

وغابت قصص الضحايا عن وسائل الإعلام العالمية المحكومة بتحيزات عنصرية، لتحل محلها أجندات سياسية مشكوك في نزاهتها. وبينما يُقال إن الحرب العالمية الثانية كانت الأكثر دموية في التاريخ، فإن ما يحدث في غزة قد يعيد كتابة هذه الإحصائيات بشكل مأساوي.