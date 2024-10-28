5 عائلات مقدسية تترقب هدم الاحتلال منازلها

تعيش 5 أسر مقدسية -تعداد أفرادها 28 شخصا- في منازل متلاصقة بنيت قبل 28 عاما، رفضت خلالها سلطات الاحتلال كل محاولاتها لاستصدار تراخيص بناء لهذه المنازل.

وتقع المنازل إلى الجنوب من المسجد الأقصى، وتحديدا في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة، وفيها تعيش 5 أسر من عائلة الرويضي لحظات صعبة بانتظار تنفيذ الاحتلال قرار هدم منازلها.

يقول عثمان الرويضي، صاحب أحد المنازل المهددة للجزيرة نت، إنه وأمه وإخوانه يعيشون في منازل بناها والدهم على أرضه التي ورثها عن جده، واليوم يقترب هدمها لصالح بناء حدائق توراتية لصالح المستوطنين.

وأضاف أن العائلات الخمس ستصبح مع تنفيذ الهدم بلا مأوى، لكنها ستبقى في أرضها وتعيد بناء مساكنها مجددا.

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت المنازل وعاينت أجزاء منها لتحديد احتياجاتها في عملية الهدم، وأبلغت السكان نيتها تنفيذ عملية الهدم أمس الأحد.