محاولات إسرائيل لإبادة غزة أرضا وشعبا تشتد

تشتد محاولات إسرائيل لإبادة قطاع غزة أرضا وشعبا، حيث يواجه أهالي القطاع الساحلي المحاصر قصفا وتهجيرا وتجويعا هو الأشد منذ بداية الحرب الحالية.

ولم يشعر الفلسطينيون يوما -وفق تقرير للإعلامية فاطمة التريكي بثته الجزيرة- بمثل هذا الخذلان والهجران، حيث تتعرض جباليا وبقية مناطق شمال القطاع منذ نحو 20 يوما إلى قصف وحصار، كما تسوى المباني والمربعات السكنية بالأرض.

وحسب التقرير، فإن شراسة الاحتلال الإسرائيلي لم يسبق لها مثيل، وكذا "الموقف العربي الذي وصل إلى مد إسرائيل بخضراوات وغذاء وهي تحاصر الفلسطينيين".