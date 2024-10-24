"أيقونة ملهمة".. سعي إسرائيلي لتحطيم صورة السنوار في ظهوره الأخير

يسعى الاحتلال الإسرائيلي جاهدا بشتى الوسائل لتحطيم ما وصفت بـ”الصورة الأيقونية الملهمة” التي تركها استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

ويتردد في الأوساط الإسرائيلية احتمال نسف المبنى الذي شهد المعركة الأخيرة مع السنوار، خاصة بعد نسف العديد من المنازل في حي تل السلطان غربي مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، وهو الحي الذي استشهد فيه زعيم حماس.

وشن السنوار في ظهوره الأخير، وفق تقرير بثته الجزيرة للإعلامية فاطمة التريكي، "طوفانا يجرف أكاذيب المحتل ومساعيه لتحطيم تلك الصورة الأيقونية".