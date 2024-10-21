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كبار الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر
يستعرض هذا التقرير كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان آخرهم قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دقسة هو صاحب أعلى رتبة عسكرية يقتل في حرب غزة، وإنه واحد من بين 6 ضباط برتبة عقيد قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع وامتدادها لساحات أخرى كالضفة الغربية وجنوب لبنان.
21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202402:57 ص (بتوقيت مكة المكرمة)