كبار الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر

يستعرض هذا التقرير كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان آخرهم قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

اقرأ المزيد