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كبار الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر
يستعرض هذا التقرير كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان آخرهم قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم جباليا شمالي قطاع
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دقسة هو صاحب أعلى رتبة عسكرية يقتل في حرب غزة، وإنه واحد من بين 6 ضباط برتبة عقيد قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع وامتدادها لساحات أخرى كالضفة الغربية وجنوب لبنان.
21/10/2024