خبير قانوني يدعو لتوسيع لائحة المتهمين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية

قال المختص بالقانون الجنائي الدولي ومدير بوابة التقاضي الإستراتيجي في المجلس العربي، المعتصم الكيلاني إنه ينبغي العمل على توسيع لائحة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ودعا الكيلاني -في تصريحات للجزيرة نت على هامش مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي" بمدينة سراييفو- إلى ضم رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباص) إلى لائحة الملاحقين ضمن الإجراءات التي باشرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفيما يتعلق بمسار الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حث الكيلاني على زيادة الدعم لملف القضية، مشيرا إلى أن آخر جلسة استماع لفريق جنوب أفريقيا ستعقد في يناير/كانون الثاني 2025.

وأكد أن إسرائيل لن تستطيع الإفلات من العقاب أمام محكمة العدل الدولية لوجود أدلة قطعية على ارتكابها الإبادة الجماعية في غزة.