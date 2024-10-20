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العثماني يغالب دموعه وهو يذكر لقاءه الأخير مع هنية
قال رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن الشعب المغربي نظم أكثر من 5300 فعالية للتضامن مع غزة والمطالبة بوقف الإبادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد العثماني في تصريحات للجزيرة نت خلال مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي" في سراييفو، أن فلسطين "تسكن في وجدان الشعب المغربي بمختلف فئاته وتوجهاته السياسية".
وغالب العثماني دموعه حين سئل عن لقائه الأخير برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أن تغتاله إسرائيل، وقال إنه كانت تربطه به علاقة قوية.
20/10/2024