العثماني يغالب دموعه وهو يذكر لقاءه الأخير مع هنية

قال رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن الشعب المغربي نظم أكثر من 5300 فعالية للتضامن مع غزة والمطالبة بوقف الإبادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

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