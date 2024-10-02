الجديرة.. قرية مقدسية مقطعة الأوصال

تبعد قرية الجديرة ما بين 8 و10 كيلومترات شمال غرب القدس، وبإقامة الجدار الفاصل والاستيطان، عزلها الاحتلال الإسرائيلي عن المدينة وقطع أوصالها وصادر أغلب أراضيها.

ويقول رئيس بلدية الجديرة أحمد ذيب برجس للجزيرة نت إن مساحة القرية كانت تقدر قبل احتلال القدس عام 1967 بنحو 3500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، أما اليوم فقد قضم الجدار والاستيطان أغلبها ولم يتبق منها سوى 1800 دونم.

وأضاف أن الاحتلال قطع أوصال القرية، وفصل بين أحيائها ومنع البناء والاقتراب من الجدار الفاصل، فأثر ذلك على الزراعة وتربية الماشية.