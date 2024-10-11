"أنقذوا علي العطار".. مناشدات عاجلة لإجلاء صحفي فلسطيني مصاب من غزة

يرقد الصحفي الفلسطيني علي العطار في حالة صحية حرجة داخل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد إصابته بشظايا في رأسه أدت إلى نزيف حاد بالدماغ.

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