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"أنقذوا علي العطار".. مناشدات عاجلة لإجلاء صحفي فلسطيني مصاب من غزة
يرقد الصحفي الفلسطيني علي العطار في حالة صحية حرجة داخل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد إصابته بشظايا في رأسه أدت إلى نزيف حاد بالدماغ.
ووفقا لتقرير مراسل الجزيرة هشام الزقوت، فإن التقارير الطبية تؤكد أن حالة العطار خطيرة جدا وتستدعي إجلاءه العاجل خارج قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم، نظرا لعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة داخل القطاع.
وفي هذا السياق، تتواصل المناشدات من عائلة العطار وزملائه الصحفيين وشبكة الجزيرة الإعلامية للسماح بإجلائه بشكل عاجل خارج قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم والحفاظ على حياته، في ظل استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة.
11/10/2024