مقتل 9 عسكريين إسرائيليين في تفجيرين وسط قطاع غزة

لقي 9 عسكريين إسرائيليين -بينهم 5 ضباط- حتفهم خلال المعارك التي دارت في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي وصفها الإعلام العبري بـ”اليوم الأقسى” على إسرائيل.

فقد قتل 6 ضباط وجنود في هجوم استهدف شاحنة محملة بالذخيرة والمتفجرات في حي البريج وسط القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 30 عسكريا أصيبوا في التفجير، وإن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه نجم عن إطلاق نار من دبابة إسرائيلية.

أما التفجير الثاني فوقع بعبوة ناسفة وأودى بحياة 5 من العسكريين، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، لكن مصادر قالت إنه جرى في مبنى كان يؤوي جنودا وسط القطاع.

تقرير: عبد القادر عراضة