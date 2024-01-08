شاهد.. سرايا القدس تقصف بالهاون حشود الاحتلال في محاور خان يونس

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد فيديو لعمليات إطلاق حمم الهاون التي استهدفت بها حشود الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

وأظهر مقطع الفيديو -الذي بثته الجزيرة- أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يرسل تحيات المقاومة للشعب اليمني والعراقي واللبناني مقاومة وشعبا، قبل أن يطلق دفعات من قذائف الهاون باتجاه حشود جنود الاحتلال.

كما أظهر الفيديو عددا آخر من مقاتلي سرايا القدس وهم يطلقون قذائف الهاون من محاور مختلفة حول مدينة خان يونس.