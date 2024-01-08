شاهد.. جهود البحث عن ناجين في أعقاب غارة استهدفت منزلا بدير البلح

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لجهود فرق الإسعاف والدفاع المدني وهم يبحثون بين الركام عن ناجين أو جرحى أو شهداء عقب غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة البصة في دير البلح بغزة تسببت في سقوط 4 شهداء.

وأظهر الفيديو -الذي أعده الصحفي أشرف أبو عمرة للجزيرة- تعاون المواطنين مع رجال الدفاع المدني في عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، كما تكفل المواطنون بنقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بسياراتهم، نظرا لقلة أعداد سيارات الإسعاف.

وقالت إحدى السيدات -التي تسكن في المنزل المجاوز للمنزل الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية- إنهم تفاجؤوا بهذه الغارة، خاصة أنهم قدموا لمنطقة دير البلح بناء على طلب الاحتلال لكونها مكانا أمنا، وأكدت أن القصف كان عنيفا "لدرجة أن جثث 3 أطفال تطايرت أشلاء محترقة من منزل جيراننا وسقطت بمنزلنا"، ومضت تؤكد أنه لا مكان آمن في قطاع غزة، وأن الأطفال والنساء والمدنيين هم بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي.