صحف عالمية: حرب غزة ستؤثر على نتائج انتخابات حول العالم

تواصل وسائل إعلام دولية تناول تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 93 يوما، حيث نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا رأت فيه أن الجدل بشأن الحرب قد يؤدي إلى عواقب انتخابية حقيقية في دول عدة بالعالم.

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