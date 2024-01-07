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صحف عالمية: حرب غزة ستؤثر على نتائج انتخابات حول العالم
تواصل وسائل إعلام دولية تناول تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 93 يوما، حيث نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا رأت فيه أن الجدل بشأن الحرب قد يؤدي إلى عواقب انتخابية حقيقية في دول عدة بالعالم.
فيما تحدثت صحيفة الغارديان عن تصاعد المعارضة داخل الإدارة الأميركية حيال سياسة الرئيس جو بايدن تجاه حرب غزة، بينما أشار تقرير في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شعائر الدفن الكريم باتت ضحية أخرى في غزة
7/1/2024-|آخر تحديث: 7/1/202408:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)