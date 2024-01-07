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شهداء وجرحى بعد قصف إسرائيلي على منزل في خان يونس

حصلت الجزيرة على صور للحظات الأولى بعد استهداف غارة إسرائيلية منزلا في خان يونس جنوب غزة، وتظهر فرق الإنقاذ أثناء انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى.
7/1/2024