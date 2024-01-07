الجزيرة ترصد اقتحام الاحتلال مدينة جنين واستهداف 7 شبان فلسطينيين

فجر مقاومون في حي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة عبوات ناسفة في قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المعسكر، مما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية في الوحدات الخاصة في حرس الحدود.

وفي أثناء تغطية الجزيرة لحادثة الاقتحام، سُمع إطلاق قذائف من طائرة مسيرة، واتضح لاحقا بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم أنها استهدفت 7 شبان، من بينهم 4 أشقاء، نقلوا أشلاء إلى المستشفى.

وقالت أم الأشقاء الأربعة -التي كان يفترض أن تتلقى جلسة علاج مرض الكلى بالمستشفى- وهي تغالب دموعها: "من يريد وطنا، عليه أن يتحمل كل شيء".

تقرير: جيفارا البديري