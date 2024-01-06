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مشاهد جديدة لمعارك كتائب القسام وجيش الاحتلال في غزة
بث الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من معارك قالت إنها بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في غزة. وتظهر المشاهد –
وتظهر المشاهد -التي حصلت عليها الجزيرة- استهداف عناصر القسام في مواقع مختلفة جنود الاحتلال بقذائف مضادة للأفراد، وكذا استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين "105.
وبحسب كتائب القسام، فقد قتل جنود للاحتلال في المعارك وتناثرت أشلاؤهم.
6/1/2024-|آخر تحديث: 6/1/202411:42 م (بتوقيت مكة المكرمة)