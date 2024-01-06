مشاهد جديدة لمعارك كتائب القسام وجيش الاحتلال في غزة

بث الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من معارك قالت إنها بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في غزة. وتظهر المشاهد –

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