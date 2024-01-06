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كاميرا الجزيرة ترصد أثار القصف على منطقة حي المنارة في غزة

استشهد نحو 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة حي المنارة جنوب محافظة خان يونس. ويسعى الأهالي لدفن الشهداء رغم ضراوة القصف الإسرائيلي.
6/1/2024