استشهاد طفلة وسقوط جرحى بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا

بثت قناة الجزيرة مشاهد فيديو لصور الدمار والخراب عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزل أسرة فلسطينية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، أسفر عن استشهاد طفلة وسقوط عدد من الجرحى.

وأوضح مراسل الجزيرة أنس الشريف أن فرق البحث والإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن ناجين تحت ركام المنزل.

وقال أحد الناجين -تم إنقاذه من تحت الأنقاض- إن المنزل يقطنه مدنيون وتم استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال.

وروى أحد الأطفال وهو يبكي لحظة القصف التي أسفرت عن استشهاد طفلة وسقوط عدد من الجرحى من أسرته.

وأظهر الفيديو عددا من الشباب يحملون سيدة مسنة مقعدة على كرسي ويخرجونها من بين الأنقاض.