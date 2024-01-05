لينا حمد.. سيدة فلسطينية حولت الحرب حياتها إلى مأساة

قالت سيدة تدعى لينا حمد إنها نزحت إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة، ظهر يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ لأنها كانت على وشك الولادة.

وأكدت للجزيرة أنها كانت وحيدة عندما وضعت طفليها التوأم، وأنها غادرت المستشفى فور ولادتها لإخلاء مكانها لأخريات، رغم أن حالتها الصحية لم تكن تساعدها على هذا.

وتعيش لينا في إحدى مدارس الإيواء، وسط 3 عائلات تتكون من 25 فردا، وقالت إنها لا تجد طعاما صحيا يساعدها على إرضاع توأمها.

وأضافت "نحن نعيش على المعلبات التي تمنحها لنا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ونضطر لبيعها من أجل شراء علبة حليب للأطفال".

وقالت إنهم يتناولون وجبة واحدة في النهار، وإنها تخشى على أولادها من البرد والأمراض والصواريخ ومن قنابل الفسفور التي تسقطها إسرائيل على بعد أمتار من المدرسة التي يعيشون فيها.