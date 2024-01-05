شهيد وجريح بغارة إسرائيلية على خان يونس

بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو لوصول جثمان شهيد وجريح إلى مستشفى ناصر بخان يونس، استهدفتهما غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.