مدة الفيديو 00 minutes 41 seconds

شهيد وجريح بغارة إسرائيلية على خان يونس

بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو لوصول جثمان شهيد وجريح إلى مستشفى ناصر بخان يونس، استهدفتهما غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.
5/1/2024