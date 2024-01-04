مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود الاحتلال بمحاور غزة

بث الإعلام الحربي لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقاطع فيديو للاشتباكات واستهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وأظهر الفيديو -الذي بثته قناة الجزيرة- مشاهد قنص متزامنة نفّذها قناصان استهدفا دبابتين لجيش الاحتلال من مسافة قريبة، إضافة إلى قنْص أحد العناصر لجرافة إسرائيلية وتدميرها.

واستخدمت عناصر القسام العبوات المضادة للأفراد في بعض العمليات، إضافة إلى قتال وقنص جنود الاحتلال ومطاردتهم من منزل إلى منزل، بمختلف أنواع الأسلحة.