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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لأحد المنازل في دير البلح

سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في حي البركة بدير البلح وسط قطاع غزة. ونقل الضحايا وبينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى.
31/1/2024