سكان غزة يتشبثون بآخر جدران بلادهم والعالم لا يمد لهم يدا

يعيش سكان قطاع غزة حالة استثنائية من الاحتياج للطعام والشراب في ظل استمرار القصف ونقص المساعدات ومواصلة النزوح.

ومن مكان لآخر، تدفع قوات الاحتلال السكان إلى النزوح وتضيق عليهم وتطلق الرصاص وتعتقل من تشاء منهم فيما يفترش الباقون الشوارع ويلوذون بخيام لا تقيهم البرد ولا تحميهم من المطر.

وفي ظل استمرار الصمت الدولي المطبق على ما يحدث لهم، يواصل سكان القطاع الوقوف عند آخر جدران بلادهم في مدينة رفح من أجل الحفاظ عل الأرض وصون الكرامة.

تقرير: فاطمة تريكي