الجزيرة ترصد معاناة أهالي دير البلح للحصول على الخبز

رصدت كاميرا الجزيرة الطوابير الطويلة التي انتظم بها مواطنون من دير البلح في قطاع غزة ولساعات عدة للحصول على بضعة أرغفة من الخبز.

ووفقا للتقرير الذي أعده أشرف أبو عمرة، فإن أكثر من نصف مليون شخص يسكنون دير البلح وسط قطاع غزة يعيشون معاناة يومية للحصول على الخبز، حيث دمر القصف الإسرائيلي جميع المخابز بالمنطقة، ولم يتبق سوى اثنين يعملان على مدار الساعة سعيا لتلبية حاجات الناس.

فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 15 مخبزا فقط هي العاملة الآن في كل منطقة جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز بدير البلح عبد الناصر العجرمي: إن كل مواطني القطاع أصبحوا يعتمدون على رغيف الخبز الجاهز، بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام بدائل الطبخ الأخرى بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأوضح أن المخابز بمنطقة دير البلح تنتج مليون رغيف، بينما الحاجة الحقيقية هي مليونا رغيف.