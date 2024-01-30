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ليان وهند قصة مأساوية جديدة في غزة.. هذه تفاصيلها
يسرد هذا التقرير تفاصيل الاتصال الذي أجرته الطفلة ليان وبجوارها شقيقتها الصغرى هند بعدما استشهدت عائلتها داخل سيارة بغزة، حيث طلبت الطفلة من الهلال الأحمر الفلسطيني النجدة قبل أن يسمع صوت إطلاق نار.
ولم يعرف مصير سيارة الإسعاف التي هرعت لإنقاذ الطفلة إذ أصبحت دون أثر مثلها في جوار الدبابات الإسرائيلية، في حين لا يزال أقارب ينتظرون قرب المستشفى المعمداني بصيص أمل حول مصير الطفلة الصغرى.
تقرير: محمود الزيبق
30/1/2024