ليان وهند قصة مأساوية جديدة في غزة.. هذه تفاصيلها

يسرد هذا التقرير تفاصيل الاتصال الذي أجرته الطفلة ليان وبجوارها شقيقتها الصغرى هند بعدما استشهدت عائلتها داخل سيارة بغزة، حيث طلبت الطفلة من الهلال الأحمر الفلسطيني النجدة قبل أن يسمع صوت إطلاق نار.

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