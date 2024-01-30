قوات الاحتلال تدمر البنى التحتية في مدينة ومخيم جنين

نقلت الجزيرة حالة التخريب الكبيرة التي خلفتها قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية تخللتها مداهمات لمنازل وتدمير للبنى التحتية.

وجرت العملية بعد منتصف ليل الأحد في مدينة جنين ومخيمها وتم خلالها تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمخيم والجزء الشرقي من المدينة.

وأصبحت المداهمات وعمليات التدمير مشهدا يوميا في الضفة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تقرير: ليث جعار