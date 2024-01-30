تسجيل صوتي يوثّق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلتين استشهدت إحداهما

وثَّق الهلال الأحمر الفلسطيني في تسجيل صوتي لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الطفلة ليان حمادة (15 عاما)، حينما كانت تطلب النجدة هاتفيا بعد إطلاق الاحتلال النار على السيارة التي تركبها مع عائلتها.

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