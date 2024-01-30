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تسجيل صوتي يوثّق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلتين استشهدت إحداهما
وثَّق الهلال الأحمر الفلسطيني في تسجيل صوتي لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الطفلة ليان حمادة (15 عاما)، حينما كانت تطلب النجدة هاتفيا بعد إطلاق الاحتلال النار على السيارة التي تركبها مع عائلتها.
وفي حين استشهدت ليان، بقيت هند (6 أعوام) ابنة عمها، محاصرة داخل السيارة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده بمدينة غزة وسط القطاع، بينما أكد الهلال الأحمر أنه منذ 18 ساعة، لا أنباء عن الطاقم الذي ذهب لإنقاذ الطفلة هند.
30/1/2024-|آخر تحديث: 30/1/202404:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)