مسيرات حاشدة في الضفة الغربية احتجاجا على اغتيال العاروري

شهدت الضفة الغربية المحتلة مسيرات حاشدة احتجاجا على اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري.

ووفقا لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري، فقد شاركت كافة المكونات السياسية الفلسطينية في المسيرات، وطالبت بتوحيد الصف الفلسطيني، ونددت بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وتزامنت المسيرات مع إضراب عام شمل كافة مناطق الضفة احتجاجا على اغتيال العاروري وقياديين اثنين من "القسام" بقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس الثلاثاء.

تقرير: جيفارا البديري